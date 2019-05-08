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      Шанс він втратив, – експерт про конкуренцію Вакарчука та Зеленського на виборах до ВР

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      Експерт відповів, чи зможе Вакарчук стати конкурентом Зеленському
      Експерт відповів, чи зможе Вакарчук стати конкурентом Зеленському / Фото з відкритих джерел

      Ситуація із президентськими виборами стала повчальним уроком для лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Те, що українці таки не дочекались його участі, вже негативно вплинуло на персональні рейтинги музиканта.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      Експерт наголошує, що ймовірність участі Вакарчука на парламентських виборах є набагато більшою у порівнянні із президентськими. Вибори до Верховної Ради для нього є меншим викликом.

      Президентські вибори – це персональна відповідальність і більші ризики. Парламентські ж – колективна гра. Вакарчук може бути фронтменом – і це більш прийнятний для нього варіант,
      – сказав він.

      Водночас розчарування виборців Вакарчука через його відмову претендувати на пост президента не є вирішальним. Володимир Фесенко наголошує, що президентські вибори не визначають остаточно рейтинги лідера чи його партії.

      "Якщо на парламентських виборах об’єднаються, наприклад, політичний проект Вакарчука, партія Садового, партія Гриценка, тоді це буде один із фаворитів виборів. А якщо вони будуть змагатись один з одним, можуть програти всі троє", – пояснив експерт.

      Наразі ймовірний політичний проект Вакарчука не становить серйозної конкуренції силі Володимира Зеленського, але частину голосів відібрати може. Володимир Фесенко зазначає, що мова насамперед йде про тих виборців, які не дочекались участі Вакарчука на президентських виборах і тому підтримали Зеленського.

      Але стати конкурентом (Зеленському – 24 канал) – наврядче, Вакарчук цей шанс втратив. Він був йому конкурентом однаковими рейтингами рік тому,
      – наголосив Фесенко.

      За його словами, хто увійде до команди Святослава Вакарчука – не принципово. Однак це мають бути люди, "які відповідають політичним очікуванням та не є пов’язаними із силами, у яких українці розчарувались".

      Що відомо про плани Святослава Вакарчука на парламентські вибори?

      Такі наміри все активніше обговорюються у ЗМІ. Низка видань із посиланням на власні джерела називає дати та навіть деякі імена. Так, "Факти ICTV" повідомляють, що Вакарчук оголосить про все 16 травня. "НВ" зазначає, що музикант вже сформував свій передвиборчий штаб – його очолила екс-заступниця міністра економіки Юлія Клименко. Окрім того, за даними джеред 24 каналу, до команди Вакарчука може приєднатись в.о. міністра здоров'я Уляна Супрун.

      Святослав Вакачук вже був у політиці. У 2007 році за списками партії "Наша Україна – Народна самооборона" він пройшов до Верховної Ради. Однак вже за рік музикант склав свої повноваження. 

      Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів?Згідно з дослідженням, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%). За умовний "Блок Святослава Вакарчука" готові проголосувати 1,5% виборців.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Святослав Вакарчук Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський Верховна Рада Новини політики Новини України
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