Шанси рівні, – Андрій Шевченко розповів про гру збірної України проти Чехії у Лізі Націй

6 вересня 2018 року відбудеться історичний матч для збірної України, яка зіграє першу гру в новому турнірі – Лізі націй.

Розпочнуть цю сторінку в історії національної команди наші футболісти виїзним поєдинком проти Чехії.

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Український нападник Євген Селезньов через проблеми з візою міг не потрапити на матч. Однак проблему вирішили й він готується до гри. Також дебютувати в збірній може ще один форвард – Роман Яремчук.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України, розповів на прес-конференції, що суперник має яскравих лідерів і хороших гравців, втім, групу назвав рівною і шанси оцінив як однакові.



Андрій Шевченко

Перший матч у футболці національної команди має шанс провести й Василь Кравець, який грає на проблемній позиції жовто-синіх – лівого захисника. Інші гравці, окрім Шепелєва, якого відпустили в молодіжну збірну, готові боротися за путівку на Євро в Лізі націй.

Чехам не можна давати простору, матч буде вирішуватись у середині поля,

– вважає півзахисник збірної України Руслан Маліновський.

Матч проти Чехії розпочнеться о 21:45 за Києвом.

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