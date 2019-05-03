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      Шанси Вакарчука на парламентських виборах залежать від кількох факторів, – експерт

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      Святослав Вакарчук збирається балотуватися до Верховної Ради?
      Святослав Вакарчук збирається балотуватися до Верховної Ради? / Фото з відкритих джерел

      Ходять чутки, що Святослав Вакарчук таки нарешті наважиться піти у політику. Шанси на перемогу на парламентських виборах у нього є. Але йому вигідно йти самостійно з партією, де він буде лідером.

      Таку думку 24 каналу висловив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

      Читайте також: Хто піде на парламентські вибори та які партії можуть перемогти

      За словами соціолога, на президентських виборах потенційний рейтинг Вакарчука був високий. Після того, як він зайняв непевну позицію, його рейтинг почав знижуватися.

      Потенціал на виборах до Верховної Ради у Вакарчука є. Але все залежить від активності співака. Створюватиме Вакарчук власну партію чи приєднається до іншої. Можливо, він не очолюватиме партію, але очолить виборчий список. Має значення, з якими політиками Вакарчук об’єднається,
      – зазначає Михайло Міщенко.

      Втім, на переконання фахівця, Вакарчуку не вигідно бути фоновим політиком в партіях, де лідером буде хтось інший. З іншого боку, створити за короткий термін нову політсилу технологічно складно.

      Міщенко зауважує: Вакарчук може відбирати голоси у партії "Слуга народу" Зеленського. Виборці Вакарчука і Зеленського орієнтовані на молодіжний електорат. Частково в блоку Порошенка. Діючий президент, говорить експерт, на президентських виборах орієнтувався на виборців західного регіону. Вакарчук теж може сподіватися на значну підтримку на Заході.

      Які дані останніх соцопитувань? Згідно дослідженню, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 14 квітня, серед тих виборців, які вже визначилися з вибором і планують прийти на вибори, відсотки розподіляються так: "Слуга народу" – 25,9%. "Опозиційна платформа –"За Життя" – 15,7%. Блок Петра Порошенка "Солідарність"– 13,9%. ВО "Батьківщина" – 12,1%. "Громадянська позиція" – 5,1%. "Сила і Честь" – 5%. Ще дві партії близькі до прохідного бар’єру: Радикальна партія Олега Ляшка (4,8%) і ВО "Свобода" (4,6%). За умовний "Блок Святослава Вакарчука" готові проголосувати 1,5% виборців.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Верховна Рада Святослав Вакарчук Петро Порошенко Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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