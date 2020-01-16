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      Шансів майже не було, – у Дніпрі лікарі врятували пораненого снайпером бійця

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      Український боєць Роман вижив після важкого ворожого поранення / Фото з Facebook Серія Риженка

      У Дніпрі лікарі врятували українського військового Романа, який отримав важке поранення на Донбасі. У нього вистрілив ворожий снайпер, а куля розірвала артерію. Шансів на те, що боєць залишиться живим – майже не було.

      Історію лікування військового розповів головний лікар обласної лікарні ім. Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко.

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      41-річний боєць з Луцька отримав важке снайперське кульове поранення біля селища Водяне.

      Куля розірвала плечову артерію, розбила грудину і залишила мало шансів залишитися живим та зберегти руку. Лікарі 61 ВМГ блискавично стабілізували стан, поставивши судинний протез і зупинивши кровотечу. Втрата крові була більше двох літрів,
      – розповів лікар.

      Пораненого захисника попри негоду доставили у госпіталь Дніпра. Там йому зробили операцію і він лежав у реанімації.

      Наразі військовий з нетерпінням чекає на зустріч з рідними – дружиною та дітьми. Також Роман попросив у лікарів забрати на пам'ять кулю, "яка ледь не позбавила його життя".

       

      До слова, 15 січня Україна втратила на Донбасі захисника. Від кулі ворожого снайпера загинув старший солдат Олексій Кучкін, який отримав поранення голови. 

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Лікування Новини Дніпра Постраждалі
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