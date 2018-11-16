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      Шантаж, погрози і маніпуляції з візами: нові деталі про "Петрова" і "Боширова" від The Insider

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      ФСБ застосовувало шантаж і маніпуляції
      ФСБ застосовувало шантаж і маніпуляції / 24 канал

      Співробітники російської ФСБ, за свідченнями співробітника візового центру TLSсontact, шантажували і вербували його працівників, щоб домогтися відправлення "кількох людей" без зайвих питань до Великої Британії.

      Про це повідомило видання The Insider.

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      Кожного росіянина, який подає документи на візу до Великої Британії, перевіряють у два етапи: спершу документи вивчають співробітники авторизованого візового центру TLSсontact, а потім це ж робить Міністерство внутрішніх справ Королівства. Перевірка повинна встановити зв'язки пошукача зі своєю країною, наявність роботи, нерухомості, фінансів. І навіть після перевірок гарантій отримання візи – жодних.

      Ні "Петров", ні "Боширов" не мали бізнес-зв'язків з Британією чи зареєстрованого на ці імена бізнесу в Росії. Однак легко отримали і британську, і шенгенську візи,
      – йдеться у розслідуванні The Insider.

      До журналістів зазначеного видання та Bellingcat потрапили документи від колишнього співробітника візового центру TLScontact, який просив притулку у США після того, як ФСБ змушувала його до співпраці шляхом тиску та погроз у бік вагітної дружини та матері. 

      Боширов
      Спершу журналісти з'ясували, що Боширов – "герой Росії" Анатолій Чепіга

      З його ж слів відомо, що російські спецслужби намагалися влаштувати на роботу у центр свого співробітника, але невдало. Зрештою, весною 2016 року цьому ж співробітнику візового центру ФСБ повідомили, що мають намір відправити до Британії "кілька осіб" і прагнуть забезпечити безперешкодне отримання віз для них без зайвих запитань і перевірок.

      Петров
      Невдовзі встановили особу "Петрова" – це співробітник ГРУ Олександр Мішкін

      Через кілька місяців "Петров" та "Боширов" вперше з'явилися в Об'єднаному королівстві. А інформатор розслідувачів вивіз родину за кордон, і тільки тоді розповів про ситуацію з тиском з боку ФСБ. Проте, інформація з невідомих причин не отримувала розголосу досі.

      Мені сказали так: "У тебе є два варіанти". Або добровільна співпраця з ФСБ, або вони розпочнуть кримінальне провадження проти моєї матері, відвідають моє помешкання "з інспекцією", що фактично означає арешт моєї дружини та дочки,
      – розповів інформатор The Insider.

      The Insider надсилав запит у британське консульство, і відповідь була наступною: "TLScontact виконує тільки адміністративну функцію і не мають впливу на прийняття рішення щодо надання чи ненадання британської візи". Це підтвердило і британське МВС.

      Як журналісти з'ясовували правду про "боширова" і "петрова": хроніка подій
      Теги: Скандал ФСБ Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
      Джерело: 24 Канал
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