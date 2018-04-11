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Шанувальник Тейлор Свіфт пограбував банк та підкинув гроші своїй кумирці

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Фанат Тейлор Свіфт підкинув їй вкрадені гроші
Фанат Тейлор Свіфт підкинув їй вкрадені гроші / 24 Канал

Відома американська співачка Тейлор Свіфт знову стала жертвою навіженого фаната, який пограбував банк, і підкинув їй гроші.

Згідно з поліцейським звітом, який опинився вчора в розпорядженні видання TMZ, підозрюваний Брюс Роулі пограбував місцевий банк з надією справити враження на Тейлор.

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Забравши готівку, він сів в машину і вирушив до будинку співачки в штат Род-Айленд. Діставшись до особняка, він перекинув частину отриманої суми через паркан на територію будинку Свіфт і незабаром після цього був затриманий місцевою поліцією.

У поліції злочинець заявив, що закоханий в Тейлор Свіфт і своїм злочином хотів завоювати її серце. Скільки грошей вкрав чоловік, не повідомляється.


Брюс Роулі – фанат Тейлор Свіфт

Також стало відомо, що нещодавно в будинок артистки, тільки вже у Беверлі Гіллз спробував проникнути молодий чоловік. На місце інциденту викликали поліцію, яка і зняла його з паркану. Тепер йому загрожує шість місяців в'язниці за спробу незаконного проникнення на територію приватної власності.

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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