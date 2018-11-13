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      Шар снігу до 6 сантиметрів: ДСНС попереджає українців про негоду

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      14 листопада центр України засипле снігом
      14 листопада центр України засипле снігом / Фото з відкритих джерел

      У середу, 14 листопада, в Україну прийде холодна зимова погода, через що у центральних областях країни можливе утворення високого снігового покриву.

      Про це пише ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

      Читайте також: Якою буде погода у листопаді: синоптики зробили детальний прогноз

      "Із завтрашнього дня до нас приходить справжня зима! Вже 14 листопада в центральній частині України, зокрема на Київщині та в столиці, синоптики прогнозують утворення снігового покрову до 6 сантиметрів", – йдеться у повідомленні.

      У зв'язку з погіршенням погодних умов, рятувальники нагадали українцям, як правильно поводитися на вулиці та у приміщеннях.

      Тому попереджаємо: вдягайтеся тепло! Тим водіям, хто ще не "перевдягнув" літню резину - радимо зробити це якнайшвидше. Поводьтесь обачно з обігрівальними пристроями в побуті та на роботі. І, звичайно, допомагайте братам нашим меншим. Вони як ніхто потребують нашої допомоги,
      – наголосили в ДСНС.

      Нагадаємо, найближчі дні українців чекає холодна листопадова погода. Синоптики прогнозують сильні шквали вітру, мряку, дощі, а 14 листопада буде падати мокрий сніг.

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода ДСНС
      Джерело: 24 Канал
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