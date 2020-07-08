Скандальний проросійський блогер Анатолій Шарій прославився нещодавно дорогою іспанською віллою. Через це його почали звинувачувати у відмиванні грошей, сам Шарій всі такі закиди називає чорною піар-кампанією та провокує скандал. В Офісі Президента пояснили – Шарій робить це для того, аби підняти рейтинг перед виборами.

Аби з'ясувати походження коштів, на які Шарій утримує партію і купує вілли, журналіст Сергій Іванов подав позов до суду, повідомляє 24 канал.

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Журналіст зазначив, що Шарій відмиває гроші. Водночас сам блогер сказав, що такі позови – чорна піар-кампанія, яку організовує Офіс Президента.

Що кажуть в Офісі Президента

В Офісі Президента вже відреагували на ці закиди і заявили, що Шарій сам піднімає шум, аби підняти рейтинги своєї "недопартії". Наразі партія не долає 5% бар'єр, аби пройти до Верховної Ради. Зараз у них 3%, але це замало. Саме тому нині прихильники Шарія і сам блогер активізувалися.

Створення резонансного поля навколо партії – це саме його методика привернення уваги і перетягування електорату Зеленського на свій бік,

– пояснив політолог Володимир Фесенко.

Звідки у Шарія гроші на дорогу віллу

Проросійський блогер Анатолій Шарій вже рік є власником вілли на узбережжі Іспанії. Про це дізнались із власних джерел журналісти "Слідство інфо". Її вартість, за підрахунками журналістів, приблизно мільйон євро. Сам Шарій зізнався, що коштує вілла втричі більше. І це не єдина незареєстрована нерухомість блогера.

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Для порівняння, майже стільки ж – 4 мільйони євро – коштує іспанська вілла п'ятого президента Петра Порошенка, яку журналісти колись виявили майже по сусідству. І хоча до мільярдних статків Порошенка багато запитань, джерела фінансування Шарія, який втік за кордон ще 8 років тому, – загадка ще більша.



Іспанська вілла Шарія / Фото "Слідство інфо"

Я чомусь дуже впевнений, що ці гроші йдуть від ворога. Від країни-окупанта. І це підтверджують мої джерела в органах безпеки України. Виникають питання по сплаті податків в Україні, адже він є ФОПом тут,

– сказав журналіст Сергій Іванов.

З офіційних звітів відомо, що лише за перший квартал 2020 року 3 громадські організації профінансували партію Шарія на понад мільйон гривень. Їх засновники – працівники та члени партії. Аналітик руху "Чесно" Дмитро Черетун пояснив, що фактично організації дають гроші партії абсолютно легально, але походження цих коштів все одно невідоме.