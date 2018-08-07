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Шарліз Терон – 43: Топ найкращих фільмів атомної блондинки

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Шарліз Терон
Шарліз Терон / 24 Канал

Голлівудській актрисі Шарліз Терон виповнюється 43 роки 7 серпня. Як відомо, Шарліз дуже прискіплива у виборі ролей і повністю проживає характер свого героя.

Також Шарліз не боїться експериментів: в фільмі "Таллі" вона набрала 23 кілограми, а для фільму "Монстр" завдяки гриму змінилася до невпізнання. Пропонуємо список фільмів Шарліз Терон, які варто переглянути.

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Адвокат диявола

Це перша велика роль Шарліз, яка принесла їй успіх. Акторська гра Терон не була затьмарена Аль Пачіно і Кіану Рівзом, які виконали у фільмі головні ролі.

Дивіться трейлер фільму "Адвокат диявола":

Солодкий листопад

Це непроста мелодрама з чуттєвою історією кохання. Партнером Терон по знімальному майданчику знову став Кіану Рівз.

Дивіться трейлер фільму "Солодкий листопад":

Монстр

Це перевтілення далося Шарліз непросто: заради ролі зірка поправилась на 13 кілограмів і виглядала на екрані, як справжній монстр. За цей фільм Шерліз отримала "Оскара".

Дивіться трейлер фільму "Монстр":

Божевільний Макс: дорога гніву

Ще одне вражаюче перевтілення актриси: тендітна Шарліз виконала роль сильної та відважної Фаріози, яка подолала справжнього тирана.

Дивіться трейлер фільму "Божевільний Макс: дорога гніву":

 

Атомна блондинка

Тут ви не знайдете глибокий сенс, але точно побачите видовишний та динамічний ексшен.

Дивіться трейлер фільму "Атомна блондинка":

Таллі

Заради цієї ролі актриса знову набрала вагу – аж 23 кілограми! І все для того, щоб передати глядачам життя втомленої мами трьох дітей.

Дивіться трейлер фільму "Таллі":

 

 

Теги: LifeStyle Кіно Шарліз Терон
Джерело: 24 Канал
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