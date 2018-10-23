Шарліз Терон оголилася для реклами Dior: відео

Голлівудська кіноактриса Шарліз Терон знялася в головній ролі в рекламі нового аромату J'adore Absolu для французького бренду Dior.

На офіційному YouTube-каналі бренд Dior опублікував кілька тизерів рекламного ролика, а повна версія буде презентована 28 жовтня.

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У рекламному кампейні 43-річна Шарліз Терон, яка співпрацює з Dior J'Adore з 2011 року, з'являється повністю оголеною у розкішному образі.

Скоро. Новий всесвіт. Справжнє свято, присвячене жінці. Зовсім скоро Dior відкриє новий неймовірний розділ,

– йдеться в описі до тизеру.

Дивіться тизер кампейну Dior із Шарліз Терон: