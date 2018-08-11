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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Шарліз Терон похизувалася стрункими ногами на благодійному прийомі: фото

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Шарліз Терон
Шарліз Терон / GettyImages

Знаменита кіноактриса Шарліз Терон відвідала благодійний прийом, організований Голлівудською асоціацією іноземної преси.

Зауважимо, що Шарліз Терон стала все рідше виходити на публічні заходи.

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Однак на останньому благодійному прийомі актриса вразила всіх своїм елегантним та звабливим образом.

Терон одягла розкішне чорне плаття з асиметричним подолом і плісированою спідницею. Артистка доповнила look лакованими туфлями на підборах. Крім того, сукня підкреслила глибоке декольте, а на області живота був величезний бант. 

Для виходу зірка зробила легкий нюдовий макіяж і хвилясту укладку.

шарліз терон
Шарліз Терон / Getty Images

Теги: Шарліз Терон LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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