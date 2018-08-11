Шарліз Терон похизувалася стрункими ногами на благодійному прийомі: фото
Знаменита кіноактриса Шарліз Терон відвідала благодійний прийом, організований Голлівудською асоціацією іноземної преси.
Зауважимо, що Шарліз Терон стала все рідше виходити на публічні заходи.
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Однак на останньому благодійному прийомі актриса вразила всіх своїм елегантним та звабливим образом.
Терон одягла розкішне чорне плаття з асиметричним подолом і плісированою спідницею. Артистка доповнила look лакованими туфлями на підборах. Крім того, сукня підкреслила глибоке декольте, а на області живота був величезний бант.
Для виходу зірка зробила легкий нюдовий макіяж і хвилясту укладку.
Шарліз Терон / Getty Images
Джерело: 24 Канал
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