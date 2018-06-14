Шарліз Терон закрутила роман з екс-бойфрендом, – ЗМІ

Голлівудська кіноактриса Шарліз Терон вирішила відновити стосунки зі своїм колишнім бойфрендом Александром Скашгордом, з яким зустрічалась у 2012 році.

Про це повідомляють у виданні Life & Style, передає The Daily Mail.

Приводом для возз’єднання стала тісна робота на знімальному майданчику фільму "Flarsky", прем’єра якого запланована на лютий 2019. Александр Скашгорд також відомий свою головною роллю у першому сезоні серіалу "Велика маленька брехня".

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"Вони хочуть приховати свій роман, але це досить проблематично. Шарліз – жінка, яка точно знає, чого хоче, і йде до своєї мети напролом. Вона зробила перший крок до Олександра і тоді, і зараз. У Шарліз прекрасне почуття гумору, яке йому дуже подобається. Олександр – серйозний хлопець, глибоко мислячий, начитаний, він любить класику і відмінно розбирається в кінематографі, як і вона", – прокоментувало новий роман джерело видання.

Нагадаємо, що останніми офіційними відносинами актриси був роман з Шоном Пенном, який завершився 3 роки тому. Зірка також була двічі одруженою та має двох дітей. У свою чергу Скашгорд минулого літа порвав стосунки з дизайнером Алексою Чанг після двох років стосунків. 42-річна Шарліз старша від свого нового обранця на один рік.



Шон Пенн і Шарліз Терон