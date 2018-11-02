Шарліз Терон змінилась до невпізнання у новому фільмі: приголомшливі фото

Голлівудська акторка Шарліз Терон здивувала прихильників неймовірним перевтіленням. Хоч зірка залишись білявкою, однак її вигляд змінився до невпізнання.

Як повідомляє The Daily Mail, у Голлівуді активно ведуться роботи над створенням нового біографічного фільму про знаменитого телепродюсера та екс-очільника каналу Fox News Роджера Ейлса. Чимало популярних зірок запросили на зйомки кінострічки. Зокрема, Ніколь Кідман, Кейт Маккінон, Марго Роббі, Еллісон Дженні.

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В такому зірковому складі яскраво виділялась 43-річна Шарліз Терон. Акторка настільки ввійшла в роль американської телеведучої Мегін Келлі, що її можна з легкістю переплутати з журналісткою. Варто зазначити, що навіть зблизька чималий грим виглядав дуже реалістично.

Папараці підловили знаменитість на знімальному майданчику. Шарліз Терон постала у приталеній сукні синього кольору та в нюдових туфлях на підборах. У запальній білявці складно було впізнати Шарліз Терон.

Шарліз Терон у новому фільму / The Daily Mail



Перевтілення Шапліз Терон / The Daily Mail

А ось так виглядає телеведуча Мегін Келлі:



Мегін Келлі / Fox News

До слова, фільм розповідає про звинувачення Роджера Ейлса у сексуальних домаганнях, що у 2016 році стали найбільш обговорюваним скандалом в Голлівуді. Тоді телеведуча Мегін Келлі в числі інших жінок дали резонансні свідчення проти Ейлса. Менш, ніж за рік після скандалу 77-річний телепродюсер помер.