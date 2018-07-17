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Яблучна шарлотка в мультиварці: швидкий рецепт приготування смачного десерту

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Яблучна шарлотка в мультиварці
Яблучна шарлотка в мультиварці / Фото з відкритих джерел

Приготувати яблучну шарлотку в мультиварці – дуже просто і швидко. Підготовка такого десерту займає лише 10-15 хвилин, а далі все зробить мультиварка.

Рецепт шарлотки з яблуками в мультиварці

Інгредієнти: яйця – 4 шт., цукор – 1 склянка, борошно – 1 склянка, яблука – 500 гр, розпушувач – 1 ч.л., кориця – 0,5 ч.л. (за бажанням).

Рецепт приготування яблучної шарлотки в мультиварці:

1. Спершу готуємо тісто. Збиваємо міксером яйця з цукром – спочатку повільно, потім пришвидшуємо для утворення пишної маси.

2. Додаємо борошно, розпушувач, корицю і замішуємо тісто до густої консистенції, яка має бути схожою на сметану.

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3. Яблука розрізаємо на невеликі шматочки і додаємо до тіста.

4. Далі потрібно підготувати мультиварку. Форму треба змастити вершковим маслом і трішки присипати цукром.

5. На дно мультиварки викладаємо тонкий шар яблук. Виливаємо тісто у форму.

6. Готуємо шарлотку у режимі "Випічка" 60 хвилин до повної готовності тіста.

яблучна шарлотка
Яблучна шарлотка в мультиварці

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks Рецепти десертів – рецепти приготування з фото
Джерело: 24 Канал
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