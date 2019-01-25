Шатдаун у США: Трамп відновить роботу уряду на три тижні

Президент США Дональд Трамп відновить роботу уряду на три тижні – до 15 лютого, навіть якщо той не погодиться виділити фінансів на будівництво стіни з Мексикою.

Відповідну заяву американський гарант зробив у п'ятницю, 25 січня.

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"Я дуже пишаюся, що маю змогу сьогодні оголосити, що ми досягли угоди про припинення шатдауну і федеральний уряд знову запрацює", – заявив Трамп.

Проте для завершення шатдауну за рішення мають також проголосувати у Палаті представників та Сенаті.

За даними джерел ABC News, короткостроковий компроміс не містить пункту про виділення коштів на "мексиканське питання".

Тижнем раніше Дональд Трамп запропонував Конгресу укласти угоду щодо міграції, щоб розблокувати роботу уряду. За його словами, ситуація характеризується величезними потоками наркотиків у США і великими масштабами торгівлі людьми. Тож вимога виділити 5,7 мільярда доларів на стіну на кордоні з Мексикою для Трампа досі актуальна.

В обмін на фінансування стіни Трамп готовий продовжити на 3 роки програму Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA. Ця програма захищає від депортації сотні тисяч молодих людей, нелегально ввезених у США батьками в дитячому віці. Таку категорію мігрантів ще називають “мрійниками” (“Dreamers”). Раніше Трамп виступав проти DACA і мав намір її скасувати.

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Крім цього, Трамп запропонував посилити захист нелегальних мігрантів, які перебувають у Сполучених Штатах за програмою Temporary Protected Status (TPS), яка дозволяє отримати довгострокову посвідку на проживання в США жителям низки країн, повернення до яких становитиме для них небезпеку.

Тобто чинний очільник Білого дому готовий до будь-яких компромісів, тільки не щодо грошей на будівництво стіни з Мексикою. На яку, до речі, під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв не просити в уряду.

Так, третій за 2018 рік шатдаун у США плавно перескочив на 2019 рік. Почалось все 22 грудня і триває 35-й день.