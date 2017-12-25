"Шедевр" російської пропаганди: Дід Мороз приїхав у США і схопив Санта Клауса

Російський пропагандистський телеканал RT привітав глядачів новорічним роликом, виконаним у найкращих традиціях російської пропаганди.

Відео опубліковане на YouTube каналу.

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Дія ролика відбувається в США. місцевий хлопчик в очікуванні подарунків від Санта Клауса залишає під ялинкою печиво і молоко, згідно з американською традицією.

Вночі дитина прокидається і бачить, що Санта Клауса зв'язав Дід Мороз. Після цього російський персонаж вимагає у хлопчика прочичати вірш на стільці.

Тож дитина з американським акцентом читає вірш "Я дізнався, що у мене є величезна сім'я" російською мовою. Цей вірш став відомим після фільму "Брат-2". В кінці на екрані з'являється фраза "Ми зламали Різдво. Російські хакери".

Пропагандистський ролик RT