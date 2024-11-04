Шеф-редактор телеканалу "Прямий" хотів утекти до Польщі: його затримали

Ще на початку року шеф-редактор телеканалу "Прямий" намагався незаконно потрапити за кордон. Задля цього працівник медіа скористався підробленими документами.

23 жовтня Любомльський районний суд оштрафував уродженця Луцька на 68 тисяч гривень за сприяння у підробленні документів і використання таких. Обвинуваченим виявився шеф-редактор телеканалу "Прямий", передає 24 Канал з посиланням на вирок.

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Незаконна спроба виїхати з України

У вироку йдеться, що чоловік є особою призовного віку, якій заборонено виїзд за кордон у військовий час. Встановлено, що обвинувачений домовився з невстановленою розслідуванням особою про виготовлення на своє ім`я документів, які надають право безперешкодного виїзду за межі України, а саме, тимчасового посвідчення військовозобов`язаного та довідки військово-лікарської комісії.

У довідці ВЛК йшлося, що чоловік нібито визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, бо начебто має вірусний гепатит С у важкій формі.

Близько 09:00 години 19 лютого 2024 року порушник пред'явив ці фейкові документи на прикордонному пункті пропуску "Ягодин", аби потрапити до Польщі. Втім, прикордонники зрозуміли, що це підробка.

До слова, нещодавно на кордоні затримали чоловіка, який намагався незаконно виїхати з країни на підставі фейкового свідоцтва про наявність у нього 3 дітей.