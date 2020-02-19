Shell програла АМКУ апеляцію по штрафу на майже 80 мільйонів гривень

Суд відхилив апеляцію компанії "Альянс Холдинг" (мережа АЗС Shell). Компанія оскаржувала рішення про стягнення з неї 79,4 мільйона гривень штрафу на користь Антимонопольного комітету.

Таким є рішення Північного апеляційного господарського суду, інформує Enkorr.

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Суд відхилив апеляцію компанії "Альянс Холдинг" (мережа АЗС Shell). Компанія оскаржувала рішення про стягнення з неї 79,4 мільйона гривень штрафу та пені на користь Антимонопольного комітету,

– йдеться в повідомленні.

Що відомо про штраф

Він був накладений на "Альянс Холдинг" та шістьох інших операторів АЗС у жовтні 2016 року. Комітет звинуватив їх у змові. Shell отримала третій за розміром штраф після ОККО та WOG.

отримала третій за розміром штраф після ОККО та WOG. "Альянс Холдинг" намагався оскаржити рішення АМКУ у суді. Процес тривав 3 роки. А в листопаді 2019 року Верховний суд остаточно відхилив позов компанії.

Крім того, у серпні 2019 року суд першої інстанції ухвалив постанову про стягнення з компанії 79 мільйонів гривень. Рішення підтвердили в апеляційному суді. Воно вступило в дію 10 лютого 2020 року.

Що відомо про мережу Shell в Україні? Налічує 133 станції в 18 регіонах України. Shell Retail вийшла на український ринок у 2007 році. Мережа управляється спільним підприємством "Альянс Холдинг", на паритетних засадах належить Royal Dutch Shell і компанії "Альянс Ойл Україна", яка контролюється "Незалежною нафтовою компанією" (Росія).