Схема на 10 мільйонів: у Дніпрі затримали шахрая міжнародного рівня

У Дніпрі правоохоронці затримали міжнародного зловмисника. Він разом зі злочинною групою виманював у людей гроші начебто для інвестування, обіцяючи їм шалені прибутки. Після кількох внесків акаунти людей блокували.

Серед учасників схеми є українці та іноземці. Через обман постраждали люди з багатьох країн світу.

Вперше злочин викрили у грудні 2021 року. Відтоді поліцейські встановили вже четвертого причетного. Про це повідомили 4 жовтня.

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Обіцяли багато грошей

Зловмисники спеціально створили вебресурси, щоб проводити удавані операції з купівлі-продажу різних активів. Вони звертались до людей, щоб ті стали інвесторами. Згодом аферисти обіцяли потерпілим шалені прибутки.

Надалі інвесторам телефонували співробітники колцентрів, представляючись агентами торговельних платформ та вимагали внести додаткові кошти. До того ж казали оплати 15% комісії від суми отриманого "прибутку". Одразу після розрахунків акаунти інвесторів блокували, а їхні кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.



У Дніпрі затримали міжнародного зловмисника / Фото Нацполіції

Купували елітну нерухомість та авто

Кошти потерпілих переводили на рахунки компаній організаторів у різних країнах світу. За ці гроші зловмисники купляли собі елітну нерухомість, авто, інвестували в нові бізнес-проєкти в Україні. Зокрема вартість лише одного придбаного автомобіля становить 450 тисяч євро.

Серед потерпілих – громадяни України, Німеччини, Австрії, Швейцарії та інших країн, а сума привласнених коштів склала понад 10 млн євро.



Чоловікові оголосили три статті / Фото Нацполіції

Оголосили три статті

Затриманому повідомили про підозру за трьома статтями:

участь в злочинній організації та участь у злочинах, вчинених такою організацією;

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

шахрайство.

Наразі учасникові злочинної групи обирають запобіжний захід. Шахрайську схему викрили спільно з міжнародними партнерами – Генеральною прокуратурою Німеччини, Євроюстом та Європолом.

Правоохоронці шукають організатора схеми та інших причетних.

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