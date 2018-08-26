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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Схема "Роттердам+": як зупинити одне з найбільших шахрайств в Україні

Доброчесна країна 818 Читать новость на русском

Вже третій рік кожен з нас платить за електроенергію стільки, начебто вугілля для її виробництва придбано на міжнародній біржі у Ротердамі і привезено звідти.

Коли це правило запроваджувала у 2016 році Комісія з регулювання енергетики на чолі з 26-річним вихідцем з компанії Roshen Дмитром Вовком, нам це пояснювали необхідністю платити за Незалежність. Шахти на Донбасі окуповані росіянами, треба купувати вугілля за світовими цінами.

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Впродовж наступного року ми отримували все більше фактів, що це брехня. Що вугілля на теплові електростанції, 70% яких контролює Рінат Ахметов, далі завозиться з окупованих територіях. Під час жорстоких боїв за Авдіївку взимку 2016-2017 років, ми на власні очі спостерігали, як ешелон за ешелоном йде в бік територій, контрольованих окупаційними адміністраціями Захарченка і Плотницького. СБУ відкрито заявляла, що це важливе джерело фінансування путінських ставлеників у Донецьку та Луганську.

ахметов
70% вугілля на теплових електростанціях під контролем Ахметова

Тоді ми вийшли на рейки і зупинили торгівлю на крові. Петро Порошенко називав нас агентами Кремля. Але у березні погодився і підписав рішення РНБО про заборону такої торгівлі з окупованими територіями.

Ми запропонували припинити купувати вугілля в окупанта. В Уряді Володимира Гройсмана пообіцяли підготувати рішення про заборону імпорту вугілля з Росії. І не зробили цього досі.

Тобто кожен житель України, кожна компанія платить за електроенергію стільки, начебто вугілля для її виробництва завезено з Ротердаму, а фактично компанії Ахметова везуть його з РФ. Через це, за підрахунком голови Асоціації споживачів енергетики Андрія Геруса, ми щомісяця переплачуємо 1 мільярд 200 мільйонів гривень.

Ці гроші дістаються Ахметову. Приблизно стільки ж – мільярд доларів на рік отримує і економіка путінської Росії. Тобто частина наших грошей йде в економіку держави, яка окупувала наші землі і вбиває наших людей.

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Чому це можливо? Розслідування Антикорупційного бюро вже встановило, що перед запровадженням схеми компанї Петра Порошенка купили цінні папери компаній Ріната Ахметова. І третій рік у злагоді роблять бізнес, обманюючи всю країну та фінансуючи ворога.

Влітку ми звернулися до суду з вимогою скасувати схему.

23 серпня на день прапора – Комісія з регулювання енергетики оголосила, що сама збирається для цього рішення. Я як народний депутат пішов це проконтролювати. І побачив, як нас далі збираються дурити. Рішення про скасування "Ротердам+" набуде чинності з 1 липня 2019 року. Коли всі правила встановлення оптових цін на електроенергію і так мають помінятися відповідно до нового закону.

ВУГІЛЛЯ
Рішення про скасування "Ротердам+" набуде чинності з 1 липня 2019 року

Я звернув увагу членів комісії, що розслідування "Ротердам+" буде продовжено Антикорупційним бюро і Антикорупційною прокуратурою. Що Порошенко ризикує не отримати більше довіри від людей, а їм доведеться відповідати. Члени комісії опустили очі і зберегли шахрайське правило ще майже на рік.

Наше з Вами завдання – максимально мобілізувати людей під час розгляду справи у суді. А після президентських виборів та творення Вищого Антикорупційного суду поставити перед законом кожного учасника оборудки.

Автор: Єгор Соболєв
Теги: Рінат Ахметов Доброчесна країна Відеоблоги Корупція Енергетика Тарифи Гроші
Джерело: 24 канал
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