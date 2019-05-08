Схеми братів Дубневичів: чому їм вигідно, щоб ТЕЦ на Львівщині не працювали

Поки справа братів Богдана та Ярослава Дубневичів повільно розглядається у суді, пристрасті навколо скандальних теплоцентралях двох братів зайшли на нове коло. Опалювальний сезон у Новому Яворівську та Новому Роздолі пережили, а чи буде наступний – це головне питання на порядку денному у цих двох містах.

60 тисяч мешканців двох міст на Львівщині знову залишились без гарячої води. Зараз у теплоцентралів є заборгованість за газ та проблеми із постачанням електроенергії для мешканців й підприємств, які працюють на території Яворівського району і Нового Роздолу.

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До журналістів програми "ЦРУ" звернулись працівники цих компаній, люди стривожені долею своїх міст, адже постачання газу на ТЕЦ перекрили, заробітну плату виплачувати перестали і якщо вони зараз звільняться звідти, то повернути до життєдіяльності 2 стратегічних об'єкти до нового опалювального сезону буде дуже складно.



Теплоцентраль у Новояворівську

Півроку тому ми випустили програму про арештовані ТЕЦ Ярослава та Богодана Дубневичів. Тоді йшлося про розслідування НАБУ, в якому детективи довели, що оборудки, які відбувались на цих теплоцентралях завдали державі збитків на майже півтора мільярди гривень.

Топ-менеджери двох компаній "Енергія-НР", і "Енергія-НЯ" з 2013 по 2015 рік, закуповували пільговий газ у НАК "Нафтогаз", але використовували його не за призначенням для населення, а для виготовлення електроенергії для комерційних структур. От власне на такій схемі і був створений цей збиток державі.

Детективами Антикорупційного бюро України було викрито достатньо велику схему у сфері енергетики, ця схема стосується розкрадання 300 мільйонів кубометрів газу двома електроцентралями на Заході країни. Це Новороздільська та Новояворівська теплоелектроцентралі, – заявляв директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Після цього на теплоцентраль був накладений арешт. В Україні є новостворений орган, який власне й займається арештованими активами і зобов’язаний провести конкурс, знайти адекватного управителя, і заключити договір, щоб на період арешту зберегти майно.

У вересні 2018 року, коли журналісти "ЦРУ" готували програму, то помітили, що конкурсу як такого не було. Призначений управитель компанія "Гарант Енерго М" на той момент не мав ні ліцензій, ні дозволів, а власники мали мутні зв’язки, але надто великі амбіції.

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У жовтні 2018 року фірми "Гарант М", директором якої був Володимир Купчак, виграла конкурс від "АРМИ" на управління двома арештованими теплоцентралями. Упевнено перед камерою він обіцяв ефективне керування братськими активами, зиск для держави і навіть більше – взяти на себе попередні борги власників перед державними газопостачальниками.

У травені 2019 року на ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі назрівав бунт працівників. Ім'я пана Купчака разом з ейфорійними обіцянками з реєстру власників "Гаранта" випарувалося, а на 300 мільйонні борги збільшилися більше, ніж у півтора раза.

Через скандали, кримінальні провадження та арешти майна Дубневичів лише за один рік їм довелося пережити зміну кількох керівників і навіть змінити місце роботи, якщо вірити записами у трудовій книжці.



ТЕЦ простоюють без роботи

Раніше усі вони працювали на компанію Дубневичів "Енергія", тепер – штатні працівники "Гаранту". Разом із закінчення опалювального сезону усі вони можуть лишитись безробітним.

Чергового чинного директора – Миколу Литовченка ніколи не бачили. Накази та розпорядження керівник час від часу хіба передає через філіал із Нового Роздолу, де іноді таки з’являється. Головна претензія працівників ТЕЦ – байдужість і безгосподарність управителя.

Бунт на кораблі, тобто на арештованих підприємствах Дубневичів - у першу чергу грають на руку самим братам-депутатам. Адже ті не вгамовуються, та у судах активно намагаються відвоювати свої активи.

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