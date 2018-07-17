Шер поцілувала в губи Меріл Стріп перед фотографами: пікантні кадри витівки

У Великобританії відбулась прем'єра кінострічки "Мамма МІа 2". На світському заході акторки Меріл Стріп та Шер, які виконали головні ролі, здивували пікантною витівкою.

У Лондоні відбулась довгоочікувана кінопрем'єра другої частини популярного мюзиклу "Мамма Міа". На світських захід прийшли голлівудські зірки, які зіграли головні ролі в фільмі – Меріл Стріп, Пірс Броснан, Колін Ферт, Стеллан Скарсгард, Джулі Волтерс, Домінік Купер та Шер. Знаменитості в розкішних вбраннях щасливо позували перед камерами, насолоджуючись увагою журналістів та прихильників.

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Допис, поширений користувачем @meryl.streep_the.good.wife 17 Лип 2018 р. о 7:29 PDT

Та не обійшлось і без пікантних сюрпризів. Під час фотосесії 69-річна Меріл Стріп та на 3 роки старша за неї Шер поцілували одна одну в губи. Пристрасний поцілунок встигли зафіксувати фотографи.

Допис, поширений Entertainment Tonight (@entertainmenttonight) 16 Лип 2018 р. о 2:27 PDT

Окрім цього, Меріл та Шер зізнались в любові одна одній. Зірки в інтерв'ю не стримали емоцій від зустрічі та кумедно прокоментували свою співпрацю у мюзиклі.

"Це моя мама. Вона стала чомусь вищою. Люблю тебе!" – сказала Меріл Стріп, отримавши взаємну відповідь.