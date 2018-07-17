Шер поцілувала в губи Меріл Стріп перед фотографами: пікантні кадри витівки
У Великобританії відбулась прем'єра кінострічки "Мамма МІа 2". На світському заході акторки Меріл Стріп та Шер, які виконали головні ролі, здивували пікантною витівкою.
У Лондоні відбулась довгоочікувана кінопрем'єра другої частини популярного мюзиклу "Мамма Міа". На світських захід прийшли голлівудські зірки, які зіграли головні ролі в фільмі – Меріл Стріп, Пірс Броснан, Колін Ферт, Стеллан Скарсгард, Джулі Волтерс, Домінік Купер та Шер. Знаменитості в розкішних вбраннях щасливо позували перед камерами, насолоджуючись увагою журналістів та прихильників.
Читайте також: Брітні Спірс оголила груди на концерті: фото 18+
Та не обійшлось і без пікантних сюрпризів. Під час фотосесії 69-річна Меріл Стріп та на 3 роки старша за неї Шер поцілували одна одну в губи. Пристрасний поцілунок встигли зафіксувати фотографи.
Окрім цього, Меріл та Шер зізнались в любові одна одній. Зірки в інтерв'ю не стримали емоцій від зустрічі та кумедно прокоментували свою співпрацю у мюзиклі.
"Це моя мама. Вона стала чомусь вищою. Люблю тебе!" – сказала Меріл Стріп, отримавши взаємну відповідь.