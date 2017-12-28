Шер заступилася за Меріл Стріп, яку звинувачують у дружбі з Вайнштейном

Відома співачка та актриса Шер заступилася за свою подругу Меріл Стріп, яку звинувачують у приховуванні злочинів Гарві Вайнштейна.

Про це зірка написала на власній сторінці у Twitter.

Шер розповіла історію про те, як Стріп ризикувала своїм власним життям заради порятунку незнайомки. Одного разу вони разом гуляли, коли побачили, як кремезний чоловік б'є дівчину. Стріп відразу ж тоді кинулась рятувати жертву, незважаючи на те, що розлючений нападник кричав на неї і міг навіть вбити.

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Шер назвала Меріл "жінкою честі", натякаючи на те, що злочини голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна вона вже точно не стала б замовчувати.

Must Say This No Matter The COST.5wks After Cesarian Section,I Saw Meryl Run Towards Young Woman Being

VICIOUSLY ATTACKED BY

GIGANTIC MAN.He Yelled & Ran At Meryl,But She Wouldn’t

STOP.MERYL RISKED HER LIFE 2 SAVE A YOUNG WOMAN,A

“STRANGER”..MS IS A WOMAN

OF HONOR.#SheDidntKnow — Cher (@cher) 26 грудня 2017 р.

Нагадаємо, що нещодавно в Лос-Анджелесі з'явилися плакати із зображенням Меріл Стріп і Вайнштейна, на яких очі актриси заклеєні написом "Вона знала". Однією з ініціаторів акції вважають кіноактрису Роуз Макгавен, яка однією з перших зізналась у домаганнях Вайнштейна та навіть у згвалтуванні. Вона ж і звинувачувала Меріл у приховуванні сексуальних злочинів скандального продюсера.