17:39
28 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу-біз відправив Путіна без Путіна на йолку. Відродження науки РФ
Вєсті Кремля
23:34, 27 грудня
Вєсті.UA. Новий образ Савченко. Кур'єр Ляшко
Вєсті.UA
20:53, 27 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Штепсель і Тарапунька
Згадати все
20:30, 25 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Шер заступилася за Меріл Стріп, яку звинувачують у дружбі з Вайнштейном

15:17, сьогодні 487 Читать новость на русском
Шер і Меріл Стріп
Шер і Меріл Стріп / www.gettyimages.in

Відома співачка та актриса Шер заступилася за свою подругу Меріл Стріп, яку звинувачують у приховуванні злочинів Гарві Вайнштейна.

Про це зірка написала на власній сторінці у Twitter.

Шер розповіла історію про те, як Стріп ризикувала своїм власним життям заради порятунку незнайомки. Одного разу вони разом гуляли, коли побачили, як кремезний чоловік б'є дівчину. Стріп відразу ж тоді кинулась рятувати жертву, незважаючи на те, що розлючений нападник кричав на неї і міг навіть вбити.

Читайте також: Я прикинулася мертвою, – Меріл Стріп розповіла про пережите насилля у минулому

Шер назвала Меріл "жінкою честі", натякаючи на те, що злочини голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна вона вже точно не стала б замовчувати.

Нагадаємо, що нещодавно в Лос-Анджелесі з'явилися плакати із зображенням Меріл Стріп і Вайнштейна, на яких очі актриси заклеєні написом "Вона знала". Однією з ініціаторів акції вважають кіноактрису Роуз Макгавен, яка однією з перших зізналась у домаганнях Вайнштейна та навіть у згвалтуванні. Вона ж і звинувачувала Меріл у приховуванні сексуальних злочинів скандального продюсера.

Теги: Музика LifeStyle Голлівуд Кіно Секс-скандал Гарві Вайнштейн
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Ультрас, блогер, судья, религиовед и директор завода – что известно о 73 освобожденных пленных
сьогодні, 16:57 Ультрас, блогер, судья, религиовед и директор завода – что известно о 73 освобожденных пленных
Блог Медіа 1065
Как прошел день обмена пленными: все по минутам
сьогодні, 16:12 Как прошел день обмена пленными: все по минутам
Повернись живим 1182
У київському гіпермаркеті знайшли листівки з російським триколором
сьогодні, 16:39 У київському гіпермаркеті знайшли листівки з російським триколором
602
Сергій Притула показав свій розкішний дім у новорічних вогнях: фото
сьогодні, 16:00 Сергій Притула показав свій розкішний дім у новорічних вогнях: фото
10605
В 2014 ГРУ России запустило в Украине кампанию по дискредитации новой власти, – Тарас Стецькив
сьогодні, 15:06 В 2014 ГРУ России запустило в Украине кампанию по дискредитации новой власти, – Тарас Стецькив
Наталя Ромашова 433
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук