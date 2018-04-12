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МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР
Володимир Шередега

Ніхто до сирійського посольства квітів не поніс, хоча там загинули такі ж діти, як і в Кемерові

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Сирійські діти, які страждають від війни
Сирійські діти, які страждають від війни / Апостроф

Українці люблять лицемірити. Дуже люблять.

Вибірково обгрунтовувати події так, як їм зручно і подобається. Так, як вони відчувають.

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Пожежа в Кємєрово була страшною. Але наші українські громадяни сильно співчували тоді росіянам і носили квіти до російскього посольства не тому, що це страшно. Не тому, що це справді трагедія. Не тому, що це людяно. І не тому, що діти не мають національності.

Причина буму співчуття Кємєрово в українському інфопросторі насправді тільки одна. Ця причина в тому, що тільки російські діти не мають для українців національності. Усі інші мають.

Усі інші мають ту національність, на яку плювати. Російським дітям наші громадяни співчувають тому, що росіяни – їх братній народ. Був, є і залишається.

І інфопростір з росіянами та їх дітьми в нас один єдиний та суцільний. Був, є і залишається.

А інші смерті та трагедії, інших народів, окрім братьного, нікого не цікавлять. Ніхто до сирійського посольства ніяких квітів не понесе. І не треба казати, що сирійське посольство – це представництво Асада і, власне, представництво тієї газової атаки. Бо російське посольство – це теж цілковите представництво тієї пожежі в Кємєрово.

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Автор: Володимир Шередега
Теги: Новини України Жертви Новини політики Новини Росії Війна у Сирії Публікації Україна – Росія Пожежа в Кемерові Діти
Джерело: 24 Канал
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