"Шерлок Холмс 3" – назвали дату виходу в прокат

Над сценарієм картини працюють Ніколь Перлман ("Вартові Галактики"), Джастін Мейлен ("Рятувальники Малібу"), Гарі Вітт ("Ізгой-один"), Дженіва Робертсон-Дуарет (нова "Лара Крофт") і Кіран Фіцджеральд ("Сноуден").

Головні ролі в фільмі "Шерлок Холмс 3" зіграють Роберт Дауні-молодший і Джуд Лоу.

Про це пише Deadline .

Студія Warner Bros. Сповістила, що прем’єра фільму "Шерлок Холмс 3" відбудеться 25 грудня 2020 року.

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