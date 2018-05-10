"Шерлок Холмс 3" – назвали дату виходу в прокат
Студія Warner Bros. Сповістила, що прем’єра фільму "Шерлок Холмс 3" відбудеться 25 грудня 2020 року.
Про це пише Deadline.
Головні ролі в фільмі "Шерлок Холмс 3" зіграють Роберт Дауні-молодший і Джуд Лоу.
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Зазначимо, загальна сума касових зборів франшизи "Шерлок Холмс" становить 1,07 мільярда доларів.
Над сценарієм картини працюють Ніколь Перлман ("Вартові Галактики"), Джастін Мейлен ("Рятувальники Малібу"), Гарі Вітт ("Ізгой-один"), Дженіва Робертсон-Дуарет (нова "Лара Крофт") і Кіран Фіцджеральд ("Сноуден").
Джерело: 24 Канал
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