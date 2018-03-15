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Шерон Стоун стала на захист Джеймса Франко, якого звинувачують в секс-скандалі

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Шерон Стоун
Шерон Стоун / Фото з відкритих джерел

60-річна голлівудська актриса Шерон Стоун не вперше осуджує жінок, які звинувачують представників кінематографу в сексуальних домаганнях.

Про це пишуть на EOnline.

Таку пікантну тему Шерон зачепила в одному з нещодавніх інтерв’ю, де вирішила підтримати актора у звинуваченнях харасменту.

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З якого дива він раптом став поганим? І як дівчина, яка була з ним у стосунках, може мати до нього претензії через, те що він схиляв її до орального сексу? Не розумію,
– зауважила Стоун.

Зірка додала, що під час роботи з Франко була дуже здивована, наскільки він добра людина. Зазначимо, що Стоун знімалася у його фільмі "Артист-катастрофа" 2017 року.


Джеймс Франко під час зйомок фільму "Артист-катастрофа" 2017 року


Шерон Стоунпід час зйомок фільму "Артист-катастрофа" 2017 року

"Я повинна сказати вам: я працювала з ним, я його знаю, він найкрасивіша, добра, мила, елегантна, найприємніша людина, гарний друг та прекрасний професіонал ", – зазначила знаменитість.

Нагадаємо, що не менше 5 жінок звинуватили голлівудського актора Джеймса Франко у сексуальних домаганнях. Всі заяви актор відкинув, однак через такі чутки фільм його авторства "Артист-катастрофа" не допустили до номінації на премію "Оскар". У цьому фільмі Франко зіграв одну із ключових ролей та став режисером стрічки.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Секс-скандал Шерон Стоун
Джерело: 24 Канал
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