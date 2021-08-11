Трималась за голову і плакала: у Дніпрі рій шершнів атакував дівчину

У житловому масиві "Червоний камінь" шершні покусали дівчину. Вони оселилися у стовбурі дерева біля зупинки "Дитячий комбінат". Як почувається потерпіла наразі не відомо.

Інцидент трапився десь о 7 ранку 11 серпня. Журналісти 24 каналу намагались сконтактуватися з ДСНС задля коментаря. Проте поки працівники не відповідають на наші дзвінки.

До теми Через шершнів сталась клінічна смерть: ледь врятували жителя Харківщини

Як повідомляє очевидець, шершні раптово налетіли на дівчину. Вони покусали їй голову і обличчя. Потерпіла плакала, але швидку на місце не викликали.

На вигляд дівчині близько 25 років. Вона тримала за обличчя і плакала. Швидку на місце ніхто не викликав, я порадив їй хоча б прийняти антигістамінний засіб,

– зазначає очевидець.

Комахи оселилися у стовбурі дерева біля стежки в районі будинку №86А. Також вони живуть у металевій трубі в сходах напроти.

У Дніпрі шершні атакували дівчину / Фото "Інформатор"

На місце викликали рятувальників. Працівники ДСНС прибули десь об 11:30. В захисних костюмах вони розпилили хімічний засіб у стовбур дерева.