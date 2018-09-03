Шершні атакували людей на фестивалі у Німеччині: багато постраждалих

У Вайнгартені неподалік Карлсруе рій шершнів напав на відвідувачів фестивалю виноробства Wein-Wander-Tags, внаслідок постраждали 18 людей.

Про це повідомляє RDL.

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Видання повідомляє, що комахи атакували відвідувачів без будь-яких очевидних причин. До лікарні з укусами потрапили 13 осіб.

Загрози життю постраждалих немає,

— зазначили правоохоронці.

На місце події одразу прибули представники місцевої поліції, служба швидкої медичної допомоги та спеціаліст з комах.

Наразі повідомляється, що серед постраждалих немає дітей.

Нагадаємо, раніше у Нью-Йорку на головну площу раптово опустився гігантський рій бджіл. Десятки тисяч комах облюбували парасольки від вуличних закладів громадського харчування, що торгували хот-догами.