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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Шершні атакували людей на фестивалі у Німеччині: багато постраждалих

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У Німеччині рій шершнів напав на відвідувачів фестивалю, є постраждалі
У Німеччині рій шершнів напав на відвідувачів фестивалю, є постраждалі / Фото з відкритих джерел

У Вайнгартені неподалік Карлсруе рій шершнів напав на відвідувачів фестивалю виноробства Wein-Wander-Tags, внаслідок постраждали 18 людей.

Про це повідомляє RDL.

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Видання повідомляє, що комахи атакували відвідувачів без будь-яких очевидних причин. До лікарні з укусами потрапили 13 осіб.

Загрози життю постраждалих немає,
— зазначили правоохоронці.

На місце події одразу прибули представники місцевої поліції, служба швидкої медичної допомоги та спеціаліст з комах.

Наразі повідомляється, що серед постраждалих немає дітей.

Нагадаємо, раніше у Нью-Йорку на головну площу раптово опустився гігантський рій бджіл. Десятки тисяч комах облюбували парасольки від вуличних закладів громадського харчування, що торгували хот-догами.

Теги: світ тварин Поліція
Джерело: 24 Канал
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