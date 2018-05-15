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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Шершні" здобули золото наймасштабнішого хокейного чемпіонату України

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"Шершні"

Протягом 20 напружених матчів, які відбувались протягом спортивного сезону 2017-2018, за перше місце у чемпіонаті змагалися 6 команд з чотирьох міст України.

12 травня 2018 року вихованці богуславського Універсального навчально-тренувального центру "Льодограй", який є соціальним проектом оператора державних лотерей "М.С.Л.", стали абсолютними переможцями Відкритого чемпіонату Києва з хокею серед юнаків 2007 року народження.

Так, столицю представляли команди: "Крижинка", "Атек", "Київ" та "Сокіл", честь міста Вінниця відстоювала команда "Патріот", за Білу Церкву грала команда "Білий Барс", а за місто Богуслав команда "Шершні", яка за результатами змагань виборола золото.

Церемонія нагородження переможців чемпіонату України відбулася на території богуславської арени за участі директора УНТЦ "Льодограй" та голови громадської спілки з хокею у Київській області Ігоря Штефана та керівника відокремленого підрозділу Федерації хокею в Київській області Юрія Загороднього. Так, 20 спортсменів, які здобули перемогу, отримали медалі, а капітану команди "Шершні" був вручений довгоочікуваний золотий кубок.

Коментуючи результати вихованців "Льодограй" та чемпіонат Києва в цілому, Олександр Матвійчук, головний тренер команди "Шершні" та зірковий український хокеїст, зазначив, що досягти подібного результату було надзвичайно важко. Богуславські хокеїсти займаються всього 3 роки, тож у їх суперників була значна перевага у досвіді, проте, завдяки наполегливій праці та бажанню перемогти, "Шершні" змогли посісти найвищий щабель цього наймасштабнішого чемпіонату України з хокею в їх віковій категорії.

Крім того, тренер наголосив, що для його вихованців надзвичайно важливо брати участь у якомога більшій кількості турнірів та матчів, адже це дає безцінний спортивний досвід як для самих спортсменів, так і для тренерів. Тож попереду на них чекають нові виклики та нові змагання.

Нагадаємо, що Універсальний навчально-тренувальний центр "Льодограй" було збудовано у 2014 році на кошти оператора державних лотерей "М.С.Л.", який взяв на себе зобов’язання фінансово підтримувати комплекс упродовж 10 років. Загальний обсяг інвестицій склав майже 3 000 000 доларів США.

Починаючи з 2014 року, призерами регіональних, національних і міжнародних змагань стали понад 130 вихованців УНТЦ "Льодограй".

Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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