Шестеро екс-гравців "Олімпіка" довічно дискваліфіковано через договірні матчі, – FootballHub

Шестеро гравців із системи "Олімпіка" дискваліфіковано довічно від футболу. Жоден з них зараз не виступає у донецькому клубі.

За повідомленням FootballHub, довічно дискваліфіковані Назар Єдинак (нині – третя Ліга Польщі), Вадим Счастливцев ("Авангард"), Владислав Пісковий, Артем Козлов, Лука Надірадзе (ФК "Суми"), Богдан Степаненко ("Буковина"). Відповідне рішення прийняв Апеляційний комітет Федерації футболу України.

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Бачили цей гол? Він зацікавив навіть УЄФА. Це вихованець Олімпіка Лука Надірадзе вже за Суми забиває у свої ворота в матчі проти Зірки. Великі дисциплінарні подробиці - незабаром на @FootballHub_Ua pic.twitter.com/fNH6JS8JzN — FootballHub (@FootballHub_Ua) 21 листопада 2018 р.

Окрім того, напередодні КДК ФФУ дискваліфікував команди Олімпіка U-21 та U-19 від участі у змаганнях до сезону 2019/20 за участь у договірних матчах. Поки рішення не набуло чинності, команди U-21 і U-19 можуть проводити матчі. Наступний тур вони гратимуть. При цьому, за словами глави Комітету з етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранки, загалом щодо 37 матчів донецького "Олімпіка" (у тому числі молодіжної та юнацькою команд) були зафіксовані "підозрілі рухи коефіцієнтів".

"Наразі рішення Апеляційного комітету ще не набуло своєї чинності. Це трапиться через 21 добу з моменту отримання цього рішення. Наразі в "Олімпіка" є час, щоб його оскаржити. Якщо у клубу буде бажання звертатись у CAS", – прокоментував це рішення виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

У донецькому клубі уже заявили про тиск на них, що ставить під питання існування клубу.