Шестеро людей зникли безвісти після падіння вертольота "Чорний яструб" біля берегів Тайваню

Вертоліт впав у воду біля берегів Тайваню – зниклими безвісти вважаються шестеро осіб – два пілоти, механік, медик, пацієнт і особа, яка його супроводжувала.

Про це повідомили у прес-службі міністерства внутрішніх справ Тайваню, пишуть "РИА Новости".

У відомстві зазначили, що вертоліт вилетів у понеділок увечері з міста Тайдун в район острова Ланню для надання медичної допомоги та виконання медичної евакуації.

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На зворотному шляху зв'язок з вертольотом було втрачено – він пропав з радарів. Згодом з'ясувалося, що незабаром після зльоту з невідомої причини вертоліт впав у воду. На борту повітряного судна перебували два пілоти, один механік, один медик, один пацієнт і його супроводжуюча особа. Триває пошуково-рятувальна операція.

Як відомо, вертольоти "Чорний яструб" – американські багатоцільові повітряні судна, які США надали Тайваню в рамках підписаного у 2010 році контракту. Частину вертольотів отримало місцеве МВС для використання у рятувальних операціях та інших цивільних місіях.