Шестиразового олімпійського чемпіона дискваліфікували за допінг

Шестиразовий олімпійський чемпіон з плавання американець Раян Лохте дискваліфікований на 14 місяців.

24 травня 33-річний Лохте розмістив зображення в соціальних мережах, де він отримує внутрішньовенне вливання, що заборонено правилами WADA, повідомляє Sports Integrity Initiative.

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Втім, за правилами не можна приймати будь-який препарат внутрішньовенно в дозі більш ніж 100 мл за 12-годинний період, за винятком, коли у спортсмена оформлено терапевтичний виняток (TUE), чого у Лохте не було.

Сам спортсмен вже визнав свою провину. Дискваліфікація починається з 24 травня 2018 року і завершиться 24 липня 2019 року. Американець не виступить на чемпіонаті світу-2019, який пройде в липні.

Зазначимо, що Лохте є олімпійським чемпіоном Афін-2004, Ріо-2016, а також дворазовим чемпіоном Пекіна-2008 і Лондона-2012.