Шевченко провів першу зустріч з МВФ: що пообіцяв новий глава НБУ
Новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко провів першу зустріч з представниками МВФ. Він пообіцяв, що НБУ виконає всі зобов'язання, які взяв на себе у межах меморандуму.
Кирило Шевченко провів 21 липня першу зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду, повідомляє пресслужба НБУ.
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Глава Нацбанку зустрівся з
- головою місії МВФ в Україні Іванною Владков Голлар;
- постійним представником фонду Йостою Люнгманом;
- заступником виконавчого директора МВФ Владиславом Рашкованом.
Шевченко заявив, що МВФ був, є і буде ключовим стратегічним партнером України загалом, і Нацбанку зокрема. Тому повне та успішне виконання програми співпраці з МВФ є пріоритетом.
Можу запевнити, що всі зобов'язання, які Національний банк узяв на себе за Меморандумом про економічну і фінансову політику, будуть виконані повністю і в термін,
– зазначив Шевченко.
Він також наголосив, що відповідно до меморандуму зосередиться на
- зниженні обсягу непрацюючих кредитів;
- пожвавленні кредитування;
- відновленні економіки.
Глава НБУ запевнив представників МВФ в незалежності українського центрального банку.
Сторони обговорили поточний стан співпраці та обмінялися думками щодо викликів, які стоять перед українською і світовою фінансовою системою через коронавірусну кризу.
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Призначення Кирила Шевченка та реакція на це МВФ
- Шевченко став головою Національного банку 16 липня. На посаді він замінив Якова Смолія, який раніше подав у відставку.
- МВФ відреагував на призначення Кирила Шевченка, висловивши надію на збереження незалежності регулятора.