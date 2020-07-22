Новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко провів першу зустріч з представниками МВФ. Він пообіцяв, що НБУ виконає всі зобов'язання, які взяв на себе у межах меморандуму.

Кирило Шевченко провів 21 липня першу зустріч з представниками Міжнародного валютного фонду, повідомляє пресслужба НБУ.

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Глава Нацбанку зустрівся з

головою місії МВФ в Україні Іванною Владков Голлар;

постійним представником фонду Йостою Люнгманом;

заступником виконавчого директора МВФ Владиславом Рашкованом.

Шевченко заявив, що МВФ був, є і буде ключовим стратегічним партнером України загалом, і Нацбанку зокрема. Тому повне та успішне виконання програми співпраці з МВФ є пріоритетом.

Можу запевнити, що всі зобов'язання, які Національний банк узяв на себе за Меморандумом про економічну і фінансову політику, будуть виконані повністю і в термін,

– зазначив Шевченко.

Він також наголосив, що відповідно до меморандуму зосередиться на

зниженні обсягу непрацюючих кредитів;

пожвавленні кредитування;

відновленні економіки.

Глава НБУ запевнив представників МВФ в незалежності українського центрального банку.

Сторони обговорили поточний стан співпраці та обмінялися думками щодо викликів, які стоять перед українською і світовою фінансовою системою через коронавірусну кризу.

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