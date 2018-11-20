Шевченко: молодь пройшла хрещення

Наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував результат гри проти команди Туреччини.

Читайте також: Туреччина – Україна: відео моментів товариського матчу

"Молодь пройшла хрещення. Я дуже радий першому тайму, тому що він був прекрасним. Можливо, поле зіграло свою роль. Поле не такої хорошої якості, тому в нас було більше помилок. І Туреччина грала вдома. Вони десь більше мобілізувалися і в другому таймі заграли трішки гостріше. Я задоволений всіма дебютантами, які вийшли. Я задоволений командою. Єдине, чого не вистачило – забитого м'яча",

- заявив Шевченко після матчу в ефірі програми "Головна команда".

За словами наставника "синьо-жовтих", головний не результат, а якість гри, в яку збірна України намагалася грати.

Нагадаємо, що товариський матч між збірними Туреччини та України в Анталії завершився сухою нічиєю.