Шевченко назвав фаворита Ліги чемпіонів
Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів, що італійський "Ювентус" може виграти цьогорічний розіграш Ліги чемпіонів.
В інтерв'ю La Gazzetta dello Sport Шевченко заявив, що "Ювентус" може виграти Лігу чемпіонів, оскільки підсилився португальцем Кріштіану Роналду.
Читайте також: Букмекери оцінили шанси команд на вихід в 1/4 Ліги чемпіонів
"Звичайно. Особливо з приходом Роналду – такого гравця "Юве" не вистачало. Він мені завжди подобався, це справжній монстр – талант і професіонал. "Юве" і так був сильний, а тепер став одним з фаворитів Ліги чемпіонів", – відзначив Шевченко.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня 2018 , 06:44
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО10 вересня 2011 , 21:56
"Будівельник" підписав контракт із Франкліном Робінсоном3 грудня 2012 , 15:10
Скандал, жорстка травма і перше місце. "Ньюкасл" - "Ман Сіті" - 0:2. ВІДЕО12 січня 2014 , 17:56
У "Борусії" зникло сотні квитків на матч Ліги чемпіонів15 вересня 2014 , 20:07