Шевченко назвав фаворита Ліги чемпіонів

Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів, що італійський "Ювентус" може виграти цьогорічний розіграш Ліги чемпіонів.

В інтерв'ю La Gazzetta dello Sport Шевченко заявив, що "Ювентус" може виграти Лігу чемпіонів, оскільки підсилився португальцем Кріштіану Роналду.

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"Звичайно. Особливо з приходом Роналду – такого гравця "Юве" не вистачало. Він мені завжди подобався, це справжній монстр – талант і професіонал. "Юве" і так був сильний, а тепер став одним з фаворитів Ліги чемпіонів", – відзначив Шевченко.

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