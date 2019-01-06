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      Шевченко назвав фаворита Ліги чемпіонів

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      Шевченко назвав фаворита Ліги чемпіонів
      Шевченко назвав фаворита Ліги чемпіонів / Getty Images

      Наставник збірної України Андрій Шевченко розповів, що італійський "Ювентус" може виграти цьогорічний розіграш Ліги чемпіонів.

      В інтерв'ю La Gazzetta dello Sport Шевченко заявив, що "Ювентус" може виграти Лігу чемпіонів, оскільки підсилився португальцем Кріштіану Роналду.

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      "Звичайно. Особливо з приходом Роналду – такого гравця "Юве" не вистачало. Він мені завжди подобався, це справжній монстр – талант і професіонал. "Юве" і так був сильний, а тепер став одним з фаворитів Ліги чемпіонів", – відзначив Шевченко.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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