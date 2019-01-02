Шевченко назвав імена італійських легенд, з яким консультується щодо футболу

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко розповів, до кого звертається за порадою. Серед них – і легенди італійського футболу.

За словами Андрія Шевченка, у футбольних справах він телефонує до Карло Анчелотті та Паоло Мальдіні.

"Якщо говорити про футбольні речі, то у мене є чудові помічники. Той же Мауро Тассотті, з яким ми працюємо і дуже давно товаришуємо. Той же Анчелотті і Паоло Мальдіні, з яким теж давно знайомі. Якщо мені треба дізнатися інформацію або по-дружньому попросити поради, то я завжди телефоную цим людям", – розповів Шевченко у коментарі FootballHub.

Читайте також: Шевченко розповів про своє нововведення у збірній України

Варто нагадати, що з Мальдіні Шевченко разом грав за італійський "Мілан". Саме тренером цього клубу з 2001 до 2009 року був Анчелотті. Тепер же він очолює інший італійський клуб – "Наполі".