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      Шевченко назвав імена легіонерів збірної України на матчі проти Словаччини та Туреччини

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      Збірна України з футболу
      Збірна України з футболу / Павло Кубанов, ФФУ

      Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах, для участі у найближчих матчах «синьо-жовтих». Це будуть ігри проти Словаччини у Лізі націй та товариська гра проти збірної Туреччини.

      До списку легіонерів цього разу ввійшли дев’ятеро футболістів. Це ті самі виконавці, які були викликані й на попередній збір, за винятком травмованих Андрія Ярмоленка та Артема Кравця.

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      Викликані на збір гравці: Андрій Лунін ("Леганес", Іспанія), Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія), Роман Яремчук, Ігор Пластун (обидва – "Гент", Бельгія), Євген Макаренко ("Андерлехт", Бельгія), Василь Кравець ("Луго", Іспанія), Іван Петряк ("Ференцварош", Угорщина).

      Збереться національна команда в Києві 12 листопада. 15 листопада, після трьох днів підготовки у столиці, "синьо-жовті" вилетять до Словаччини, де наступного дня, 16 листопада, у Трнаві відбудеться матч Ліги націй УЄФА з місцевою збірною. Вже 20 листопада збірна України зіграє зі збірною Туреччини у Дніпрі.

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Андрій Лунін Андрій Ярмоленко Євген Коноплянка
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 29 жовтня
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