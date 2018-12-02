16:02
2 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Складні жарти Путіна. Віце-робото-прем'єр РФ
      Вєсті Кремля
      19:21, 1 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Стіна плачу Яценюка. Сіль на російські рани
      Вєсті.UA
      19:11, 1 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Шевченко назвав Сербію найсильнішою з третього кошика, а португальці раді, що уникнули Німеччини

      178 Читать новость на русском
      Фернанду Сантуш
      Фернанду Сантуш / Footboom.com

      Наставник збірної України Андрій Шевченко та його колега по збірній Португалії Фернанду Сантуш прокоментував результати жеребкування відбіркового раунду Євро-2020.

      Головний тренер збірної України Андрій Шевченко сказав, що з третього кошика випала найсильніша команда з можливих.

      "Ми знали, що простих команд не буде. З третього кошика, напевно, нам випала найсильніша команда з можливих – Сербія. Та ще й чемпіони Європи (Португалія - ​​прим.) ... Але у нас теж сильна команда. Будемо намагатися вирішити своє завдання", – заявив Шевченко.

      Читайте також: Україна зіграє з Португалією та Сербією: результати жеребкування кваліфікації Євро-2020

      "Будемо готуватися, щоб не поступитися жодній з цих команд. Найголовніше, щоб наші лідери підійшли до цих дуже важливих матчів у повній бойовій готовності. Подивимося, яким буде календар, і почнемо планувати, як виходити з цієї групи", – цитує Шевченка сайт УЄФА.

      У свою чергу Фернанду Сантуш назвав Україну та Сербію складними суперниками.

      Читайте також: Євро-2020: особливості жеребкування, кваліфікації та проведення турніру

      "У нашій групі на дві путівки будуть претендувати три команди, Португалія одна з них. Ми уникнули зустрічі з Німеччиною, але ж можна сказати, що це Німеччина уникла зустрічі з нами. Україна і Сербія складні суперники, обидві команди в Лізі націй домоглися підвищення.

      Україна завжди доставляє проблеми своїм суперникам. Також не буде просто з Литвою і Люксембургом, які зараз на підйомі. У нас складна група, і потрібно бути до цього готовим", - сказав Сантуш.

      Нагадаємо, що Україна в групі В зіграє з Португалією, Сербією, Литвою і Люксембургом.

      Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Истерия на российском ТВ, или Вся "правда" про Украину
      сьогодні , 16:01 Истерия на российском ТВ, или Вся "правда" про Украину
      Блог Соцмережі 1
      Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      сьогодні , 15:00 Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      Сергій Лещенко 569
      Психолог рассказали о детских кризисах и как с ними бороться
      сьогодні , 12:00 Психолог рассказали о детских кризисах и как с ними бороться
      Блог Медіа 413
      Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      сьогодні , 08:17 Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      Ольга Черненко 2250
      Джордж Буш-старший – людина-тренд: яким світ запам'ятає померлого президента США
      сьогодні , 07:45 Джордж Буш-старший – людина-тренд: яким світ запам'ятає померлого президента США
      1112
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Теніс: Лейтон Х'юїт із перемоги розпочав домашній виставковий турнір
       9 січня 2013 , 12:45
      "Копенгаген" - незламні датські "леви" - представлення суперника "Дніпра" у ЛЧ
       30 липня 2014 , 11:56
      В Бразилії поліцейський пес вкусив футболіста під час матчу
       23 лютого 2015 , 15:59
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук