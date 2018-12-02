Шевченко назвав Сербію найсильнішою з третього кошика, а португальці раді, що уникнули Німеччини

Наставник збірної України Андрій Шевченко та його колега по збірній Португалії Фернанду Сантуш прокоментував результати жеребкування відбіркового раунду Євро-2020.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко сказав, що з третього кошика випала найсильніша команда з можливих.

"Ми знали, що простих команд не буде. З третього кошика, напевно, нам випала найсильніша команда з можливих – Сербія. Та ще й чемпіони Європи (Португалія - ​​прим.) ... Але у нас теж сильна команда. Будемо намагатися вирішити своє завдання", – заявив Шевченко.

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"Будемо готуватися, щоб не поступитися жодній з цих команд. Найголовніше, щоб наші лідери підійшли до цих дуже важливих матчів у повній бойовій готовності. Подивимося, яким буде календар, і почнемо планувати, як виходити з цієї групи", – цитує Шевченка сайт УЄФА.

У свою чергу Фернанду Сантуш назвав Україну та Сербію складними суперниками.

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"У нашій групі на дві путівки будуть претендувати три команди, Португалія одна з них. Ми уникнули зустрічі з Німеччиною, але ж можна сказати, що це Німеччина уникла зустрічі з нами. Україна і Сербія складні суперники, обидві команди в Лізі націй домоглися підвищення.

Україна завжди доставляє проблеми своїм суперникам. Також не буде просто з Литвою і Люксембургом, які зараз на підйомі. У нас складна група, і потрібно бути до цього готовим", - сказав Сантуш.

Нагадаємо, що Україна в групі В зіграє з Португалією, Сербією, Литвою і Люксембургом.