Шевченко оголосив склад збірної України на матчі Ліги Націй: не обійшлося без несподіванок

Андрій Шевченко назвав футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків Ліги Націй-2018.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

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До восьми футболістам, які виступають в іноземних чемпіонатах, наставник додав 16 гравців з української Прем'єр-ліги. Цікаво, що в заявці рівна кількість футболістів з "Динамо" і "Шахтаря" – по 7 виконавців.

Склад збірної України на матчі Ліги Націй-2018

Воротарі: Андрій П'ятов ("Шахтар" Донецьк), Денис Бойко ("Динамо" Київ), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Ярослав Ракіцький, Сергій Кривцов, Олег Данченко, Микола Матвієнко (усі — "Шахтар" Донецьк), Микита Бурда ("Динамо" Київ), Олександр Караваєв ("Зоря" Луганськ), Євген Хачеріді (ПАОК, Греція), Євген Макаренко ("Андерлехт", Бельгія), Андрій Цуріков ("Олександрія").

Півзахисники: Євген Коноплянка ("Шальке", Німеччина), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія), Тарас Степаненко, Марлос (обидва — "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв (усі — "Динамо" Київ), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Генк", Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Бєсєдін ("Динамо" Київ).

Зазначимо, що уперше виклик до головної команди отримали два гравці — захисники "Шахтаря" Олег Данченко та "Олександрії" Андрій Цуріков.

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У резервному списку, оголошеному раніше, залишаються захисник Василь Кравець з іспанського "Луго" та форвард Євген Селезньов із турецького "Акхісару".

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