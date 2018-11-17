Шевченко після розгромної поразки може викликати ще одного захисника в збірну України

Тренер збірної України Андрій Шевченко на прес-конференції після матчу зі Словаччиною розповів про причини заміни Сергія Кривцова.

Андрій Шевченко не виключає можливості, що доведеться викликати ще когось в команду через травму Сергія Кривцова.

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У нас була розмова з Ракицьким. У Ярослава зараз певні фізичні проблеми. Тому ми і вирішили залучити інших гравців цього амплуа. Стосовно інших виконавців будемо дивитися. Травму отримав Кривцов. Від її складності залежатиме, чи викличемо ми ще когось,

– розповів Шевченко.

Нагадаємо, що збірна України вперше під керівництвом Андрія Шевченка зазнала розгромної поразки. "Синьо-жовті" поступилися Словаччині у рамках 4-го туру Ліги націй.

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