Шевченко розповів про своє нововведення у збірній України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про традицію посвячення у національній команді з виконанням пісні на вечері. Саме, коли Шевченко очолив команду, дебютанти почали співати пісні на так званій посвяті.

За словами наставника "синьо-жовтих", це також випробування для гравців.

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"Це речі, які, в принципі, теж певні невеличкі випробування для футболістів. Подивитися, як кожен з них долає це", – сказав Шевченко в інтерв'ю FootballHub.

"Непросто вийти й заспівати. Навіть здається ця пісня, коли перед тобою сидять твої партнери по команді й чекають від тебе цього, треба мати певну сміливість", – резюмував наставник збірної.

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