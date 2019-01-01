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      Шевченко розповів про своє нововведення у збірній України

      341 Читать новость на русском
      Андрій Шевченко
      Андрій Шевченко / footboom.com

      Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про традицію посвячення у національній команді з виконанням пісні на вечері. Саме, коли Шевченко очолив команду, дебютанти почали співати пісні на так званій посвяті.

      За словами наставника "синьо-жовтих", це також випробування для гравців.

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      "Це речі, які, в принципі, теж певні невеличкі випробування для футболістів. Подивитися, як кожен з них долає це", – сказав Шевченко в інтерв'ю FootballHub.

      "Непросто вийти й заспівати. Навіть здається ця пісня, коли перед тобою сидять твої партнери по команді й чекають від тебе цього, треба мати певну сміливість", – резюмував наставник збірної.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу Андрій Шевченко
      Джерело: 24 Канал
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