Шевченко та Шовковський перед матчем збірної завітали на відкриття пабу Кличка: фото
Легендарний український боксер Володимир Кличко відкрив ресторан-бар у Києві.
Відкриття ресторану відбулося на даху київського готелю 11 Mirrors, повідомляє Xsport.
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На відкритті були помічені деякі відомі українські спортсмени. Зокрема, головний тренер збірної України Андрій Шевченко, його помічник по збірній - Олександр Шовковський та глава НОКу Сергій Бубка.
Сергій Бубка та Володимир Кличко (Фото: jetsetter.ua)
Не обділив увагою захід і боксер Олександр Усик, який на вихідних впевнено переміг британця Тоні Беллью.
Володимир Кличко та Олександр Усик (Фото: jetsetter.ua)
Джерело: 24 Канал
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