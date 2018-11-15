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      Шевченко та Шовковський перед матчем збірної завітали на відкриття пабу Кличка: фото

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      Олександр Шовковський та Андрій Шевченко
      Олександр Шовковський та Андрій Шевченко / jetsetter.ua

      Легендарний український боксер Володимир Кличко відкрив ресторан-бар у Києві.

      Відкриття ресторану відбулося на даху київського готелю 11 Mirrors, повідомляє Xsport.

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      На відкритті були помічені деякі відомі українські спортсмени. Зокрема, головний тренер збірної України Андрій Шевченко, його помічник по збірній - Олександр Шовковський та глава НОКу Сергій Бубка.


      Сергій Бубка та Володимир Кличко (Фото: jetsetter.ua)

      Не обділив увагою захід і боксер Олександр Усик, який на вихідних впевнено переміг британця Тоні Беллью.

      Володимир Кличко та Олександр Усик (Фото: jetsetter.ua)

      Теги: Спорт Олександр Усик Володимир Кличко Андрій Шевченко
      Джерело: 24 Канал
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