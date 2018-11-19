Шевченко терміново викликав ще одного гравця на товариський матч проти збірної Туреччини

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко довикликав на збір "синьо-жовтих" захисника луганської "Зорі" Олександра Сватка.

Причиною такого рішення стало ушкодження Сергія Кривцова, яке він отримав у матчі проти Словаччини. Вона унеможливила участь центрального захисника в товариському матчі з Туреччиною, повідомили у Федерації футболу України.

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Гравець прибуде до розташування синьо-жовтих у понеділок, 19 листопада, близько 23.00 за місцевим часом. сама гар відбудеться вже у вівторок, 20 листопада.

24-річний Олександр Сваток уже одного разу отримував виклик до збірної – у листопаді минулого року перед товариським матчем зі Словаччиною, однак у тій грі на поле не виходив.