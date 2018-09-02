Шевченко викликав у збірну України ще одного легіонера

Український захисник "Луго" Василь Кравець викликаний в збірну України на матчі Ліги націй УЄФА.

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко довикликав молодого захисника з іспанської Сегунди Василя Кравця, повідомляє видання "Команда 1".

Читайте також: Шевченко оголосив склад збірної України на матчі Ліги Націй: не обійшлося без несподіванок

Зазначимо, що спочатку Кравець перебував в резервному списку збірників, але переконав тренера головної команди країни. Василь разом з іншими збірниками готуватиметься до матчів Ліги націй і вже 6 вересня зможе дебютувати у матчі проти збірної Чехії.

Нагадаємо, збірна України проведе стартовий матч Ліги націй на виїзді з Чехією 6 вересня, а потім 9-го числа прийме Словаччину.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24