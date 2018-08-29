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Шевченко викликав в збірну форварда Євгена Селезньова

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Євген Селезньов (в центрі) отримав виклик до збірної України
Євген Селезньов (в центрі) отримав виклик до збірної України / ФФУ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко був змушений викликати ще одного форварда на збір команди. Мова йде про Євгена Селезньова.

Перед тим нападник турецького клубу "Акхісар" Євген Селезньов потрапив до резервного складу. Але через травму форварда "Динамо" Артема Бєсєдіна, який пропустить найближчі матчі збірної, Шевченко прийняв рішення довикликати Селезньова, повідомляє ФФУ.

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Досвідчений форвард прибуде до розташування головної команди в Києві одночасно з іншими викликаними гравцями – 3 вересня. 

Варто додати, що Селезньов в цьому сезоні забив два голи у трьох матчах. Один з них приніс його команді перемогу в Суперкубку Туреччини. У ще одному Селезньова вилучили з поля за плювок в обличчя супернику

Збірна України стартує в Лізі націй 6 вересня виїзним матчем проти Чехії, а 9 вересня у Львові українці зустрінуться зі словаками.

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Теги: Футбол Ліга націй Збірна України з футболу Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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