Шевченко звернувся до українських клубів з важливим проханням

22 тур чемпіонату України, який має бути зіграним навесні 2019 року, може бути перенесеним.

Причиною ймовірного перенесення – матч збірної України проти Португалії в рамках відбору до Євро-2020, повідомляє журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас. Читайте також: Маркевич розповів, які матчі стануть вирішальними у відборі до Євро-2020 "Андрій Шевченко ініціює перенесення матчів 22-го туру УПЛ навесні, аби надати збірній більше часу для підготовки до матчу з Португалією. Тепер пропозиція коуча має знайти підтримку клубів УПЛ", – пише Бурбас у Twitter. Андрій Шевченко ініціює перенесення матчів 22-го туру УПЛ навесні, аби надати збірній більше часу для підготовки до матчу з Португалією. Тепер пропозиція коуча має знайти підтримку клубів УПЛ. — Igor Burbas (@iburbas) 7 декабря 2018 г. Нагадаємо, що 22 березня 2019 року збірна України проведе перший офіційний матч відбору на Чемпіонат Європи 2020 року – на виїзді проти збірної Португалії.