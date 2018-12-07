Шевченко звернувся до українських клубів з важливим проханням
22 тур чемпіонату України, який має бути зіграним навесні 2019 року, може бути перенесеним.
Причиною ймовірного перенесення – матч збірної України проти Португалії в рамках відбору до Євро-2020, повідомляє журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас.
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"Андрій Шевченко ініціює перенесення матчів 22-го туру УПЛ навесні, аби надати збірній більше часу для підготовки до матчу з Португалією. Тепер пропозиція коуча має знайти підтримку клубів УПЛ", – пише Бурбас у Twitter.
Нагадаємо, що 22 березня 2019 року збірна України проведе перший офіційний матч відбору на Чемпіонат Європи 2020 року – на виїзді проти збірної Португалії.
Джерело: 24 Канал
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