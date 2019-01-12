Шевчук назвав ім'я нового асистента, який замінить Ротаня
Головний тренер "Олімпіка" В'ячеслав Шевчук недовго залишався без помічника після відходу Руслана Ротаня на посаду наставника молодіжної збірної України.
Шевчук побажав успіхів своєму екс-помічника Руслану Ротаню, який очолив молодіжну збірну, і назвав ім'я нового асистента.
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Руслан дійсно пішов в молодіжну збірну, ми йому бажаємо тільки удачі на новому місці роботи. На даний момент ми залишаємося в тому ж тренерському складі, який у нас був. Будемо більше працювати, на кожного збільшиться навантаження, але нічого. Поки що моїм асистентом буде Антон Дяченко,
– сказав головний тренер "Олімпіка".
Нагадаємо, що Антон Дяченко раніше працював в "Шахтарі" та "Колосі" тренером з фізпідготовки.
Після 18-ти турів УПЛ "Олімпік" посідає 9 сходинку в турнірній таблиці.