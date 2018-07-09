Щаслива та безтурботна: Регіна Тодоренко поділилась знімком з Туреччини

Українська телеведуча Регіна Тодоренко вміло поєднує роботу з відпочинком. Зірка поділилась знімком, на якому вона щасливо позує перед камерою в сонячній Туреччині.

Не встигли прихильники Регіни Тодоренко оговтатись від новини про її співпрацю з російським телеканалом "П'ятниця!", де транслюватимуть шоу зі співзвучною назвою "П'ятниця з Регіною Тодоренко", як вона подалась в Туреччину. Однак про свою роботу зірка не забула, тому працюватиме над проектом, ніжачись на сонці.

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"На цьому фото я виглядаю втомленою, знесиленою, але щасливою від кількості роботи, яку мені дає Всесвіт! Залишилося ще мільйон незакінчених справ: перевірити кожен випуск на цензуру, права на пісні, домонтувати проекти, внести правки по графіку, здати проект каналу "П'ятниця". Але все ж працювати дистанційно, сидячи біля моря, набагато приємніше, ніж в офісі біля комп'ютера", – написала вона.

На знімку Регіна Тодоренко позує в купальнику з квітковим принтом на фоні моря. Зірка не нанесла макіяж на обличчя, продемонструвавши природну красу. Українська ведуча, примруживши очі від сонця, щасливо посміхається та поправляє хвилясте волосся.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 7 Лип 2018 р. о 2:58 PDT

Прихильники Регіни Тодоренко із захопленням прокоментували нове фото зірки та навіть порівняли її з голлівудською акторкою. "Схожа тут на Джессіку Біл", "Сонячна та щаслива", "Красива навіть тоді, коли втомлена", – написали користувачі мережі.