Щаслива та безтурботна: Регіна Тодоренко поділилась знімком з Туреччини
Українська телеведуча Регіна Тодоренко вміло поєднує роботу з відпочинком. Зірка поділилась знімком, на якому вона щасливо позує перед камерою в сонячній Туреччині.
Не встигли прихильники Регіни Тодоренко оговтатись від новини про її співпрацю з російським телеканалом "П'ятниця!", де транслюватимуть шоу зі співзвучною назвою "П'ятниця з Регіною Тодоренко", як вона подалась в Туреччину. Однак про свою роботу зірка не забула, тому працюватиме над проектом, ніжачись на сонці.
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"На цьому фото я виглядаю втомленою, знесиленою, але щасливою від кількості роботи, яку мені дає Всесвіт! Залишилося ще мільйон незакінчених справ: перевірити кожен випуск на цензуру, права на пісні, домонтувати проекти, внести правки по графіку, здати проект каналу "П'ятниця". Але все ж працювати дистанційно, сидячи біля моря, набагато приємніше, ніж в офісі біля комп'ютера", – написала вона.
На знімку Регіна Тодоренко позує в купальнику з квітковим принтом на фоні моря. Зірка не нанесла макіяж на обличчя, продемонструвавши природну красу. Українська ведуча, примруживши очі від сонця, щасливо посміхається та поправляє хвилясте волосся.
Прихильники Регіни Тодоренко із захопленням прокоментували нове фото зірки та навіть порівняли її з голлівудською акторкою. "Схожа тут на Джессіку Біл", "Сонячна та щаслива", "Красива навіть тоді, коли втомлена", – написали користувачі мережі.