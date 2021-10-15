У ще 4 областях ввели червону зону: хто потрапив у список

Червону зону вводять на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей. Відповідні обмеження там діятимуть з 18 жовтня.

Відповідне рішення 15 жовтня ухвалила Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

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Чотири області переходять у червону зону

Рішення про переведення 4 областей у червону зону Держкомісія схвалила на позачерговому засіданні.

З півночі 18 жовтня 2021 року встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей,

– мовиться у повідомленні.

У цих регіонах діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені "червоним" рівнем епіднебезпеки.

До речі, з 15 жовтня Херсонщина перейшла у червону зону. Там з опівночі заборонена робота:

закладів громадського харчування (окрім доставки та на винос);

торгових центрі, розважальних закладів, театрів, кінотеатрів;

магазинів і непродовольчих ринків;

басейнів, фітнес-центрі, спортивних залів;

закладів культури, окрім історико-культурних заповідників.

Без змін працюватимуть лише банки, автозаправні станції, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини. Варто відзначити, що обмеження не поширюватимуться на заклади та масові заходи, де 100% перебуваючих матимуть сертифікат з повним курсом вакцинації.



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