Про це розповів Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель у понеділок, передає швейцарське видання Swissinfo. За даними іноземних дипломатичних джерел, найбільший російський банк увійде до санкційного списку.

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На пресконференції у Панамі європейський дипломат запевнив, що нові санкційні обмеження торкнуться банківського сектора Росії.

У банківському секторі буде більше російських банків, які вийдуть зі стрімкої системи,

– уточнив він.

Нагадаємо, що раніше ЄС відключив від системи SWIFT 7 російських банків: ВТБ, "Россия", "Открытие" "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", "ВЭБ.ФР".

Сам же Жозеп Боррель уникав уточнювати, які саме банки увійдуть до шостого санкційного списку. Проте кілька європейських дипломатичних джерел вказали, що туди увійде найбільший російський банк "Сбербанк", який займає 37% ринку.

Нагадаємо, що на початку військового вторгнення Росії на територію України російський "Сбербанк" оголосив про рішення піти з європейського ринку після "аномального відтоку грошових засобів".

Також представник ЄС наголосив, що другим важелем, на який тиснутиме світ, стане російська енергетика.

"А в енергетиці ми працюємо над підготовкою пропозицій щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії, особливо щодо нафти", – додав Боррель.

За його словами, Європа не вступає у воєнні дії на території України, бо є страх поширення кордонів війни. Проте Союз прагне підтримати нашу державу у боротьбі з терористичним Кремлем за допомогою економічних санкцій. Зокрема, все більше і більше країн приймають рішення постачати зброю українським захисникам.

До слова, Жозеп Боррель перебуває у Панама-Сіті, де сьогодні, 3 квітня, разом із міністрами закордонних справ країн Центральної Америки та Карибського басейну візьме участь у зустрічі, присвяченій наслідкам російсько-українського конфлікту в регіоні.